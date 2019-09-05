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В Уфе коммунальные службы получили семь всесезонных уборочных машин

12:41, 05.09.2019
В Уфе коммунальные службы получили семь всесезонных уборочных машин
Фото: ufacity.info

Коммунальные службы Уфы получили от администрации города семь машин ЭД-405Б на базе КАМАЗов. С помощью них городские территории будут убирать круглогодично.

Подобной спецтехники у учреждений по благоустройству города еще не было. Они оснащены широким спектром оборудования, благодаря которому зимой их можно использовать для патрульной и скоростной снегоочистки, распределения противогололедных материалов, в том числе двухфазных реагентов, а летом — для мойки и полива дорожного полотна, сметания мусора с проезжей части, забора воды из водоемов, мойки дорожных знаков и элементов обустройства дорог, уточняется на сайте администрации Уфы.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии купят коммунальную технику на 184,6 млн рублей. В перечень поставляемой техники входят 23 средних автогрейдеров, шесть колесных экскаваторов-погрузчиков и один тяжелый автогрейдер.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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