В Уфе коммунальные службы получили семь всесезонных уборочных машин

Коммунальные службы Уфы получили от администрации города семь машин ЭД-405Б на базе КАМАЗов. С помощью них городские территории будут убирать круглогодично.

Подобной спецтехники у учреждений по благоустройству города еще не было. Они оснащены широким спектром оборудования, благодаря которому зимой их можно использовать для патрульной и скоростной снегоочистки, распределения противогололедных материалов, в том числе двухфазных реагентов, а летом — для мойки и полива дорожного полотна, сметания мусора с проезжей части, забора воды из водоемов, мойки дорожных знаков и элементов обустройства дорог, уточняется на сайте администрации Уфы.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии купят коммунальную технику на 184,6 млн рублей. В перечень поставляемой техники входят 23 средних автогрейдеров, шесть колесных экскаваторов-погрузчиков и один тяжелый автогрейдер.