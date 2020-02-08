Эксперты назвали самые недооцененные туристами города России

Дагестанский город Дербент возглавил рейтинг мест, которые непопулярны среди туристов несмотря на большой потенциал. К такому выводу пришел туристический сервис сообщает Aviasales, специалисты которого провели исследование среди 11 тыс. пользователей соцсетей.

Отмечается, что старый район Дербента внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также в тройку вошли Муром, где много церквей, монастырей, старинных зданий, а также Выборг, где можно посмотреть на замок, забраться на смотровую площадку и побывать в усадьбах.

Также в список недооцененных туристами мест вошли Великий Новгород, Смоленск и Астрахань.

Ранее в Aviasales сообщили, что казанцы стали чаще бронировать билеты в Крым.