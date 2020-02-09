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Минсельхозпрод Татарстана возглавил медиарейтинг органов управления АПК России в 2019 году

00:25, 09.02.2020
Минсельхозпрод Татарстана возглавил медиарейтинг органов управления АПК России в 2019 году
Фото: agro.tatarstan.ru

По итогам 2019 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана возглавило медиарейтинг органов управления агропромышленного комплекса
России. Об этом сообщили на совещании в режиме видео-конференц-связи по вопросу развития информационной политики с региональными органами управления АПК.

В первую десятку также вошли органы управления АПК Башкирии, Московской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и Крыма, Нижегородской и Пензенской областей, Удмуртии и Чувашии, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее аналитики агентства «Промрейтинг» подготовили исследование медиаэффективности чиновников Татарстана по итогам IV квартала 2019 года.

ОбществоВласть Татарстан
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