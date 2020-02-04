Аналитики составили рейтинг медиаэффективности чиновников Татарстана
Аналитики агентства «Промрейтинг» подготовили исследование медиаэффективности чиновников Татарстана по итогам IV квартала 2019 года.
Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом:
- мэр Казани Ильсур Метшин;
- глава МЧС РТ Рафис Хабибуллин;
- прокурор Татарстана Илдус Нафиков;
- глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров;
- министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.
В итоговый медиарейтинг вошел 101 руководитель-госслужащий Татарстана, среди них министры, главы ведомств, мэры городов республиканского значения и главы муниципальных районов. Итоговая позиция в рейтинге медиаэффективности формировалась на основе коэффициента «А» (оценка, основанная на математическом подсчете медиадеятельности оцениваемой персоны) и коэффициента «Б» (оценка, составленная по результатам рассылки анкет-опросников журналистам республиканских СМИ).ОбществоВласть Татарстан
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