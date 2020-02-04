Новости общества

16:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Аналитики составили рейтинг медиаэффективности чиновников Татарстана

15:37, 04.02.2020
Аналитики составили рейтинг медиаэффективности чиновников Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Аналитики агентства «Промрейтинг» подготовили исследование медиаэффективности чиновников Татарстана по итогам IV квартала 2019 года.

Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом:

  1. мэр Казани Ильсур Метшин;
  2. глава МЧС РТ Рафис Хабибуллин;
  3. прокурор Татарстана Илдус Нафиков;
  4. глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров;
  5. министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

В итоговый медиарейтинг вошел 101 руководитель-госслужащий Татарстана, среди них министры, главы ведомств, мэры городов республиканского значения и главы муниципальных районов. Итоговая позиция в рейтинге медиаэффективности формировалась на основе коэффициента «А» (оценка, основанная на математическом подсчете медиадеятельности оцениваемой персоны) и коэффициента «Б» (оценка, составленная по результатам рассылки анкет-опросников журналистам республиканских СМИ).

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров