В казанской «Лыжне России» приняли участие более 21,5 тыс. человек — видео

В Казани в 16-й раз. прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В этом году в массовых забегах приняли участие 21 568 человек, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Забеги были организованы на четырех площадках — в поселке Юдино на стадионе «Локомотив» (8 035 человек), в Горкинско-Ометьевском лесу (3 940), в пойме реки Казанки по ул.Гаврилова (4 461), березовой роще поселка Дербышки (5 132).

Так, в забеге руководителей и заместителей руководителей республиканских и федеральных органов государственной власти среди мужчин победил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдрахманов. Второе место у директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова, третье — у министра спорта РТ Владимира Леонова.

Среди женщин победила первый заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова, «серебро» у начальника Управления по вопросам здравоохранения и спорта Аппарата Кабинета Министров РТ Гузель Шакировой, «бронза» у первого заместителя министра культуры РТ Юлии Адгамовой.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах «Лыжня Татарстана — 2020» собрала больше 22 тыс. человек.