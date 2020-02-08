В Набережных Челнах «Лыжня Татарстана — 2020» собрала больше 22 тыс. человек

В Набережных Челнах в парке Прибрежный прошли массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Татарстана — 2020», приуроченные к 100-летию ТАССР, 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и 90-летию города. В них приняли участие 22 480 участников из дошкольных учебных заведений, общеобразовательных школ и трудовых коллективов города.

В VIP забеге приняли участие 70 человек. Среди них: депутаты Государственного Совета Республики Татарстан, Городского Совета, руководители предприятий и организаций города.

Награждение победителей и призеров по возрастным группам проводились по окончанию каждого забега, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В торжественном открытии и в награждении победителей и призеров соревнований приняли участие: депутат Государственного совета РТ, генеральный директор ООО «Кориб» — Олег Коробченко; и.о. руководителя Исполнительного комитета города — Илья Зуев; гендиректор ОАО «Сетевая компания», президент Федерации лыжных гонок РТ, депутат Городского Совета — Ильшат Фардиев; четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР — Николай Зимятов; трёхкратный призёр зимних олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР — Александр Завьялов.