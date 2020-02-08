Суперкомпьютер будет предсказывать погоду в России

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев заявил, что Гидрометцентр России закупил суперкомпьютер, который позволит ему вводить новые прогностические технологии.

«Краткосрочный прогноз на трое суток идет отлично — 96–97% вероятности. Сейчас показатель добирается до пяти суток. Будем надеяться, что дальше прогноз на десять суток будет лучше, чем на пять. Что касается долгосрочного прогноза — да, там есть проблемы. Но это лучше, чем ничего», — сказал он в интервью «Татар-информ».

Ранее первый заместитель директора института вычислительных технологий СО РАН Андрей Юрченко предложил развивать сеть мощных суперкомпьютерных центров и фабрик данных в Казани и других городах России. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Череповце поддержал идею.