Netflix назвал фильмы и сериалы, запрещенные в разных странах мира

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что за все время существования платформы по запросу властей разных стран был ограничен доступ к девяти фильмам.

Так, в Сингапуре запретили показывать кулинарное шоу Cooking on High, документальный фильм The Legend of 420, комедийный сериал «Раскосяченные», картину «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе и фильм «Последнее похмелье».

Во Вьетнаме по требованию властей перестали показывать фильм «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика, в Германии — ужасы «Ночь живых мертвецов», в Саудовской Аравии — один из выпусков американского шоу Patriot Act with Hasan Minhaj, в Новой Зеландии — документальный фильм «Мост», сообщает Variety.

Ранее Netflix рассказал, какой из проектов платформы собрал наибольшее количество просмотров. Оказалось, что рекорд принадлежит выпущенному недавно первому сезону сериала «Ведьмак». За первый месяц его посмотрели 76 млн раз.