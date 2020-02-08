Сегодня в Казани пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»

Фото: Марат Мугинов

Сегодня в Казани пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Выдача стартовых комплектов участникам завершится на Центральном стадионе в 18.00.

Старты пройдут на четырех площадках: в Горкинско-Ометьевском лесу гонка начнется в 10.00, в пойме реки Казанки по ул.Гаврилова и в Березовой роще поселка Дербышки — в 11.00, на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино в 11.30 состоится основной старт гонки. В этом году на «Лыжне России» ожидается участие более 21 тыс. человек, передает портал мэрии Казани.



В Казани гонка проводится уже в 16-й раз. Мероприятие проходит в 73 региона РФ.

