Расчленитель приятеля считает приговор суда в Казани слишком жестоким

В Казани вынесли приговор 39-летнему жителю города, который убил и расчленил своего приятеля по время застолья. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.

Убийство произошло в октябре 2019 года. Сафоно пригласил в гости недавнего знакомого Во время застолья мужчины начали ругаться, завязалась драка. Сафонов ударил гостя топором по голове, а затем ножом.

Пытаясь избавиться от следов преступления, Сафонов расчленил тело, сложил его в пакеты и закопал на берегу Казанки. Соседи заметили, что Сафонов выносил окровавленные мешки и вызвали полицию.

Мужчина признал вину, но объяснил, что не понимал, что делает. Услышав приговор, он потребовал от адвоката обжаловать решение суда, так как приговор кажется ему жестоким, передает Kazanfirst.ru



Ранее в Башкирии суд признал виновным 72-летнего мужчину, который убил и расчленил свою дочь.

