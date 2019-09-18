В Уфе суд признал виновным пенсионера, расчленившего свою дочь

В Башкирии суд признал виновным 72-летнего мужчину, который убил и расчленил свою дочь.

В ноябре прошлого года на льду водоема около микрорайона «Дема» города Уфы была найдена левая рука. Эксперты установили, что она женская и была отсечена примерно в 2015 году. Среди женщин, которые числились пропавшими без вести, никаких совпадений не было.

Следователи-криминалисты продолжали проверку жителей близлежащего микрорайона. В ходе опроса одна женщина рассказала, что в 2015 году пропала ее соседка, проживавшая с отцом. Он сообщил, что его дочь исчезла, по этому поводу обращался в полицию.

Экспертиза подтвердила, что найденная рука действительно принадлежит ближайшей родственнице мужчины. Проверка показала, что в указанный мужчиной период никаких заявлении о пропаже его дочери не поступало.

Во время обыска дома у отца погибшей были найдены следы крови, происхождение которых он не смог объяснить.

Оказалось, что мужчина ударил дочь по голове в ходе ссоры и она скончалась от полученных травм. После мужчина расчленил труп и вывез на берег реки Демы в Уфе, где избавился от останков. Когда у него спрашивали, куда делась дочь, то он отвечал, что она уехала.

Мужчина провел в тюрьме более 35 лет за убийство жены и тещи. Домой вернулся в 2015 году, где у него и начались ссоры с дочерью.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

