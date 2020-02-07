Бариев назвал смерть Хайруллина большой потерей

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев прокомментировал сообщение о смерти депутата Госдумы Айрата Хайруллина.

«Я до сих пор не могу поверить, что это случилось, хотя, к сожалению, все факты, вся информация говорят об обратном. Это был один из талантливейших людей Татарстана… Он всегда был очень здравомыслящим политиком. Прежде чем стать депутатом Государственной думы, был депутатом Государственного совета Татарстана в очень молодом возрасте», — цитирует RT Бариева.

По его словам, Хайруллин был «очень авторитетным политиком, поддерживал спорт и очень любил жизнь».

«Он всегда был улыбчивый, всегда интересовался делами. Я считаю, это очень большая потеря для страны и для Республики Татарстан. Я очень сочувствую и соболезную его родным и близким. Это большая потеря», — заключил парламентарий.