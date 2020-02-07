Зиннуров о смерти Хайруллина: «Это невосполнимая утрата для Татарстана и России»

Депутат Государственной думы Ирек Зиннуров прокомментировал гибель коллеги — Айрата Хайруллина.

«Это невосполнимая утрата для Татарстана и России. Мне трудно в это поверить. Айрат Назипович — великий сын татарского народа, истинный патриот, профессионал в своем деле, он всю свою жизнь отдал служению нашей стране и, в частности, республике. Мы всегда поддерживали друг друга: как в избирательной кампании мы вместе принимали участие во встречах с избирателями, так и в Думе. Не могу осознать до конца произошедшее», — сказал он «Реальному времени».

Напомним, сегодня вечером в 6 километрах от Лаишево упал вертолет, в котором из Алексеевского района в Лаишевский летели Айрат Хайруллин и его помощник Рамис Газизов. После смерти Хайруллина возбудили уголовное дело.