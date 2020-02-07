В Татарстане изъяли более 30 сетей на территории заказника «Волжские просторы», где запрещена рыбалка

Фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам

Специалисты Госкомитета Татарстана по биоресурсам изъяли более 30 сетей на территории заказника «Волжские просторы», где с 1 февраля по 15 апреля запрещена рыбалка. Ограничения касаются как промышленного, так и любительского рыболовства.

В рамках очередного рейда длина найденных сетей составила более 2 км 700 м. Вся рыба, которая успела попасться в сети, выпущена в водоем.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение жестко следить за соблюдением режима на территории природного заказника «Волжские просторы».

«Мы начали большую работу. Желающих «порыбачить» на этом участке будет много. Поэтому всем природоохранным структурам, правоохранителям нужно жестко следить, что бы никакой стройки там не было».

Решение о создании заповедника «Волжские просторы» было принято в конце 2019 года. Площадь заказника составляет 29,1 тыс. га и охватывает три района республики и Казань.