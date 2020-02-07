Айрат Хайруллин общался с «Реальным временем» за 1,5 часа до гибели
Погибший в авиакатастрофе депутат Госдумы Айрат Хайруллин был большим другом «Реального времени». Зампред думского комитета по аграрным вопросам часто беседовал с нашим изданием, давал разъяснения, интервью по вопросам агробизнеса и общественно-политической жизни страны.
Сегодня буквально за 1,5 часа до происшествия наш корреспондент также связался с депутатом, запросив комментарий. Хайруллин выслушал вопрос и, так как торопился, обещал ответить письменно в WhatsApp ночью, как уже делал неоднократно...
Вчера вышел материал с его последним комментарием нашему изданию.ОбществоПроисшествия Татарстан
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