Источник: сегодня были все условия для обледенения, погода была нелетная

Источник в авиационной отрасли Татарстана рассказал «Реальному времени», что сегодня под Казанью были нелетные условия — вертолеты могли подвергнуться обледенению.



Напомним, именно негативные погодные условия называют основной версией крушения вертолета под Казанью, на борту которого находился депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин. СМИ сообщают о смерти депутата. По официальной информации, из троих находившихся на борту (имена официально не называются), один погиб, двое выжили.

— Пилоты сами должны были решать, вылетать или нет. Но если у вертолета не было специальных систем против обледенения — то погода была нелетной. Сегодня еще вертолет вылетал, вернулся обратно — сообщил источник.