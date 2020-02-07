Появились фотографии с места крушения вертолета под Казанью
В телеграм-канале «112» появились фото с места крушения вертолета под Казанью. Напомним, что крушение произошло в шести километрах от Лаишево — предварительно, вертолет упал на лед.
По информации СМИ, в вертолете находился депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.
По данным СМИ, в катастрофе погиб один человек, еще двое выжили и находятся в тяжелом состоянии. Поступает противоречивая информация о том, что погибшим был именно Хайруллин, однако официально эта информация пока не подтверждается.
Фотографии также опубликовал телеграм-канал life shot.Происшествия Татарстан
комментарии
Перестаньте Вы летать на этих железяках,не надо этого. Тем более в високосный год.