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Появились фотографии с места крушения вертолета под Казанью

19:02, 07.02.2020 1
Появились фотографии с места крушения вертолета под Казанью
Фото: телеграм-канал 112

В телеграм-канале «112» появились фото с места крушения вертолета под Казанью. Напомним, что крушение произошло в шести километрах от Лаишево — предварительно, вертолет упал на лед.

По информации СМИ, в вертолете находился депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.

По данным СМИ, в катастрофе погиб один человек, еще двое выжили и находятся в тяжелом состоянии. Поступает противоречивая информация о том, что погибшим был именно Хайруллин, однако официально эта информация пока не подтверждается.

Фотографии также опубликовал телеграм-канал life shot.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:11
    Рустам Нургалиевич,Ильшат Шаихович,и многие другие.
    Перестаньте Вы летать на этих железяках,не надо этого. Тем более в високосный год.
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