Появились фотографии с места крушения вертолета под Казанью

Фото: телеграм-канал 112

В телеграм-канале «112» появились фото с места крушения вертолета под Казанью. Напомним, что крушение произошло в шести километрах от Лаишево — предварительно, вертолет упал на лед.

По информации СМИ, в вертолете находился депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.

По данным СМИ, в катастрофе погиб один человек, еще двое выжили и находятся в тяжелом состоянии. Поступает противоречивая информация о том, что погибшим был именно Хайруллин, однако официально эта информация пока не подтверждается.

Фотографии также опубликовал телеграм-канал life shot.