Mash выложил видео с места крушения вертолета под Казанью

Телеграм-канал Mash выложил первое видео с места крушения вертолета под Казанью. Напомним, по информации СМИ, в этом вертолете мог находиться депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.



На записи видно, как вертолет Ми-8 подсвечивает дорогу сотрудникам экстренных служб, которые пытаются добраться до места крушения вертолета.

Вертолет совершил жесткую посадку в шести километрах от Лаишево. На место выехали экстренные службы. Сообщается о двух пострадавших и одном погибшем — однако к моменту публикации неизвестно, выжил ли Хайруллин.