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Mash выложил видео с места крушения вертолета под Казанью

18:53, 07.02.2020

Телеграм-канал Mash выложил первое видео с места крушения вертолета под Казанью. Напомним, по информации СМИ, в этом вертолете мог находиться депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.

На записи видно, как вертолет Ми-8 подсвечивает дорогу сотрудникам экстренных служб, которые пытаются добраться до места крушения вертолета.

Вертолет совершил жесткую посадку в шести километрах от Лаишево. На место выехали экстренные службы. Сообщается о двух пострадавших и одном погибшем — однако к моменту публикации неизвестно, выжил ли Хайруллин.

Происшествия Татарстан
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