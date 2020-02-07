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Следователи выясняют обстоятельства падения вертолета под Казанью

18:24, 07.02.2020
Следователи выясняют обстоятельства падения вертолета под Казанью
Фото: sledcom.ru

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства инцидента с участием вертолета Bell 407 в Татарстане. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, вертолет пропал с радаров вблизи населенного пункта Лаишево. На место выехали следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка.

По маршруту следования Bell 407 вылетела поисковая группа на вертолете.

По данным СМИ, вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. На борту могли находиться от 3 до 6 человек.

Происшествия Татарстан
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