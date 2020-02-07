Следователи выясняют обстоятельства падения вертолета под Казанью
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства инцидента с участием вертолета Bell 407 в Татарстане. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, вертолет пропал с радаров вблизи населенного пункта Лаишево. На место выехали следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка.
По маршруту следования Bell 407 вылетела поисковая группа на вертолете.
По данным СМИ, вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. На борту могли находиться от 3 до 6 человек.Происшествия Татарстан
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