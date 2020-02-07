«Нижнекамскнефтехим» реализовал один из этапов строительства новой электростанции

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня на строительной площадке ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт рабочие произвели монтаж 3-й секции дымовой трубы весом около 30 тонн котла-утилизатора № 2, общий вес которой составляет 187 тонн, а высота 60 метров. Дымовая труба предназначена для отвода выхлопных газов от котла–утилизатора.

Новая электростанция «Нижнекамскнефтехима» строится для энергообеспечения и повышения энергоэффективности действующих и будущих производств.

Строительно-монтажные работы ведутся согласно графику. На сегодняшний день на 82% выполнены бетонные работы, на 75% произведен монтаж металлоконструкций. Сейчас ведется монтаж основного оборудования.

Договор на строительство станции «под ключ» был подписан с ООО «Сименс» в декабре 2017 года. В октябре 2019 года в Москве на международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2019» ПАО «Нижнекамскнефтехим» и OOO «Сименс Технологии газовых турбин» подписали договор о долгосрочном техническом обслуживании. Документ обеспечивает выполнение долгосрочного сервисного обслуживания основного оборудования строящегося объекта ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Ввести станцию в эксплуатацию планируется в 2021 году.

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