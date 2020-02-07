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К зданию Минэкономики Татарстана съехались экстренные службы из-за оставленной хозяйственной сумки

15:32, 07.02.2020
К зданию Минэкономики Татарстана съехались экстренные службы из-за оставленной хозяйственной сумки
Фото: mert.tatarstan.ru

Сегодня днем у входа в здание Минэкономики РТ сотрудники охраны обнаружили оставленную хозяйственную сумку.

Были вызваны экстренные службы, которые прибыли на место в течение нескольких минут.

В ходе предпринятых мер хозяина сумки нашли, им оказался пожилой мужчина. По его словам, он приехал в мечеть для пятничной молитвы и, чтобы не создавать неудобств для прихожан, решил оставить личные вещи за территорией мечети.

Сотрудники экстренных служб осмотрели здание ведомства, меры по соблюдению безопасности предпринимаются в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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