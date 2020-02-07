Госкомитет по биоресурсам РТ опроверг информацию о нашествии волков в республике

Госкомитет по биологическим ресурсам РТ опроверг информацию о нашествии волков в республике.

Как уточнили в ведомстве, в социальных сетях начала распространяться информация о том, что на территории Татарстана наблюдается нашествие волков. В частности, в мессенджерах стали распространяться соответствующие видео.

Сотрудники комитета неоднократно проверяли информацию, и она не подтвердилась. В республике отсутствует местная популяция волков, имеются лишь единичные и непродолжительные заходы в нашу республику волков из соседних регионов, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе комитета.

Кроме того, ведомство занимается постоянным мониторингом охотничьих угодий, ситуация держится под контролем.

Напомним, в Татарстане сейчас проходит учет диких животных. В настоящее время было пройдено более 1 тыс. маршрутов из 1,5 тыс., несмотря на то, что проведение учета осложняли погодные условия. В «переписи» принимали участие более 400 человек.

