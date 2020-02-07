Татьяна Тарасова: «Если будут соревнования по взрослым, то Медведева и Загитова в них выиграют»

Фото: David J. Phillip / AP (meduza.io)

Заслуженный тренер России и комментатор Татьяна Тарасова рассказала о своем отношении к возможному повышению возрастного ценза в фигурном катании.

«Мы можем посылать первый состав, второй, третий, и любой из этих составов будет претендовать на пьедестал юниорского чемпионата мира, — сказала Тарасова об обилии молодых талантливых спортсменок в России. — Потом эти девочки взрослеют, начинают долго быть на наших глазах, мы начинаем их любить, а у них начинает проявляться сложная судьба. Как у Жени Медведевой, у Алины Загитовой.

Мы видим, какие у них энергетические затраты, как они бьются. Что им делать? Четверные учить? Можно, но осторожно. Потому что щиколотки такие тонкие, что может это все печально закончиться. Сначала нужно тело подготовить. Но все равно мы хотим ими гордиться. И если будут соревнования по взрослым, то они будут принимать в них участие и тоже выиграют», — считает Тарасова.

Ранее стало известно, что технический комитет ISU отклонил предложение о разрешении использовать четверные прыжки в короткой программе у женщин.