Центробанк выпустит памятные монеты в честь 100-летия образования ТАССР

Центробанк намерен выпустить памятные монеты в честь 100-летия образования ТАССР. Монеты номиналом в 3 рубля будут выполнены из серебра 925-й пробы.

Согласно данным ЦБ РФ, тираж выпуска составит всего три тысячи экземпляров. Во сколько именно обойдется монета для коллекционеров, пока неизвестно.

Также будут выпущены монеты к 100-летию образования Марий Эл, Чувашской Республики и Карелии.