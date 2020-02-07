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Центробанк выпустит памятные монеты в честь 100-летия образования ТАССР

12:33, 07.02.2020
Центробанк выпустит памятные монеты в честь 100-летия образования ТАССР
Фото: flickr.com

Центробанк намерен выпустить памятные монеты в честь 100-летия образования ТАССР. Монеты номиналом в 3 рубля будут выполнены из серебра 925-й пробы.

Согласно данным ЦБ РФ, тираж выпуска составит всего три тысячи экземпляров. Во сколько именно обойдется монета для коллекционеров, пока неизвестно.

Также будут выпущены монеты к 100-летию образования Марий Эл, Чувашской Республики и Карелии.

Общество Татарстан
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