Экс-глава Минкавказа стал замглавы Минэкономразвития
Экс-глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина.
«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — указано в документе.
Напомним, в конце января президент России Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Функции ведомства отошли Минэкономразвития.
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