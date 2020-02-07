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Экс-глава Минкавказа стал замглавы Минэкономразвития

12:30, 07.02.2020
Экс-глава Минкавказа стал замглавы Минэкономразвития
Фото: wikipedia.org

Экс-глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина.

«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — указано в документе.

Напомним, в конце января президент России Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Функции ведомства отошли Минэкономразвития.

ОбществоВласть
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