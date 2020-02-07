Минниханов наградил 19 ученых из Татарстана

Рустам Минниханов вручил ученым республики Государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники и государственные награды Республики Татарстан. Мероприятие прошло в казанском Кремле.

Всего было отмечено 19 человек, передает пресс-служба президента РТ. Традиционно в День науки вручаются государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники.

«В этом году отмечена работа Межрегионального клинико-диагностического центра по созданию инновационных технологий в диагностике и лечении заболеваний венозной системы. Она заслужила одобрение со стороны Министерства здравоохранения РФ и успешно используется в других регионах нашей страны», — сказал Рустам Минниханов.



Ранее Минниханов пообещал содействие в проведении реставрационных работ по восстановлению исторического облика.