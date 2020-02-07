Новости общества

13:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов наградил 19 ученых из Татарстана

12:20, 07.02.2020
Минниханов наградил 19 ученых из Татарстана
Фото: Tatarstan.ru

Рустам Минниханов вручил ученым республики Государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники и государственные награды Республики Татарстан. Мероприятие прошло в казанском Кремле.

Всего было отмечено 19 человек, передает пресс-служба президента РТ. Традиционно в День науки вручаются государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники.

«В этом году отмечена работа Межрегионального клинико-диагностического центра по созданию инновационных технологий в диагностике и лечении заболеваний венозной системы. Она заслужила одобрение со стороны Министерства здравоохранения РФ и успешно используется в других регионах нашей страны», — сказал Рустам Минниханов.

Ранее Минниханов пообещал содействие в проведении реставрационных работ по восстановлению исторического облика.

ОбществоОбразованиеКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Сергеем Мироновым, главой администрации Кировского и Московского районов г. Казань
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров