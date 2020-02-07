Минниханов наградил 19 ученых из Татарстана
Рустам Минниханов вручил ученым республики Государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники и государственные награды Республики Татарстан. Мероприятие прошло в казанском Кремле.
Всего было отмечено 19 человек, передает пресс-служба президента РТ. Традиционно в День науки вручаются государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники.
«В этом году отмечена работа Межрегионального клинико-диагностического центра по созданию инновационных технологий в диагностике и лечении заболеваний венозной системы. Она заслужила одобрение со стороны Министерства здравоохранения РФ и успешно используется в других регионах нашей страны», — сказал Рустам Минниханов.
Ранее Минниханов пообещал содействие в проведении реставрационных работ по восстановлению исторического облика.ОбществоОбразованиеКультура Татарстан
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