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В МВД появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями

12:10, 07.02.2020
В МВД появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями
Фото: pixabay.com

В МВД создали подразделения по борьбе с киберпреступлениями.

Причиной их появления в ведомстве назвали «увеличение массива» правонарушений в сфере IT.

Согласно данным МВД, в 2019 году в России зарегистрировано почти 300 тыс. киберпреступлений, из них расследованы на 62% больше, чем в предыдущем году, передает «РИА Новости».

Напомним, сообщения о том, что ведется работа по созданию такого подразделения, появились в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что МВД и Сбербанк планируют приравнять киберпреступление к краже.

ОбществоВласть
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