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В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой женщины

11:31, 07.02.2020
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой женщины

Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по факту убийства 85-летней женщины в селе Беркет Ключ Черемшанского района республики. Ее тело было найдено с повреждениями головы и туловища. Кроме этого, в бане домохозяйства было обнаружено тело 55-летнего сына погибшей с признаками суицида.

Как полагает следствие, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил мать, после чего покончил жизнь самоубийством.

Сейчас следователи устанавливают полную картину обстоятельств трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Общество Татарстан
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