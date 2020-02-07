В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой женщины

Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по факту убийства 85-летней женщины в селе Беркет Ключ Черемшанского района республики. Ее тело было найдено с повреждениями головы и туловища. Кроме этого, в бане домохозяйства было обнаружено тело 55-летнего сына погибшей с признаками суицида.

Как полагает следствие, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил мать, после чего покончил жизнь самоубийством.

Сейчас следователи устанавливают полную картину обстоятельств трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

