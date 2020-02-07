Экс-игрок «Уфы» перешел в казахстанский «Окжетпес»

Бывший нападающий «Уфы» Исламнур Абдулавов стал игроком казахстанского «Окжетпеса», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком рассчитан до конца 2020 года. Футболист уже присоединился к клубу на учебно-тренировочном сборе.

Ранее Абдулавов выступал за «Анжи», «Уфа», «Томь» и «Ротор». Последним клубом футболиста стал казахстанский «Атырау», в котором провел 13 матчей и забил 5 мячей.