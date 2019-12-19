Татарстанского художника с картиной горящего Notre-Dame de Paris признали на биеннале в Венеции

Фото: кадр видео «НТР 24»

Художник из Нижнекамска Кристиан Апостол получил признание на престижной биеннале в Венеции с картиной, посвященной пожару в соборе Парижской Богоматери.

Как сообщает «НТР 24», картина горящего Notre-Dame de Paris в авторском стиле «ассоциативный символизм» отмечена дипломом престижного конкурса. На создание полотна автора вдохновил как сам пожар, так и новый сезон сериала «Игра Престолов», вышедший именно в дни трагедии с памятником культурного наследия.

Напомним, что 15 апреля в Париже произошел пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. В результате сильного возгорания обрушились крыша и шпиль здания.