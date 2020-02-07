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Тысяча татарстанцев подали заявки на получение сельской ипотеки

07:23, 07.02.2020
Тысяча татарстанцев подали заявки на получение сельской ипотеки
Фото: laishevskyi.ru

В татарстанский региональный филиал АО «Россельхозбанк» поступило 950 обращений на общую сумму 1,538 млрд рублей от населения республики на получение ипотеки по госпрограмме со ставкой от 0,1 до 3%.

Ипотеку по новой программе можно взять только на покупку жилья в сельской местности. Под этот критерий подходят: село, деревня, хутор, станица, аул, кишлак, ПГТ, рабочий поселок, а также малые города с населением до 30 тыс. человек, если они включены в региональную программу развития.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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