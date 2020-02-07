Спасатели помогли женщине, заблудившейся на Каме

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

Спасатели помогли женщине, которая заблудилась на льду Камы. Женщина сама позвонила на телефон экстренных служб 112 и попросила помощи.

По словам женщины, она возвращалась домой по льду Камы возле поселка Тарловка. Она заблудилась и не знает, куда идти. Затем она перезвонила и сообщила, что нашла дорогу.

Спасатели решили проверить вызов и отправились на место. Примерно в 10 метрах от берега они заметили замерзающую 59-летнюю нетрезвую женщину. На воздушной подушке ее доставили к берегу и передали в руки скорой помощи.



Ранее инспекторы ГИМС спасли четырех рыбаков из Ульяновска, терпящих бедствие на льду.

