МЧС спасло четырех рыбаков из Ульяновска, терпящих бедствие на льду

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В воскресенье, 22 декабря, инспекторы ГИМС спасли четырех рыбаков из Ульяновска, терпящих бедствие на льду. Они не могли добраться до берега из-за промоин.

Инцидент произошел на Волге вблизи города Болгар. В 16.45 спасателям поступило сообщение о терпящих бедствие на льду. С помощью воздушной подушки спасатели добрались до рыбаков и смогли вывезти их на берег.

Рыбаки оказались жителями Ульяновска 1960, 1979, 1967, 1980 г.р. Их передали в руки полицейских, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее в Татарстане эвакуировали двух отрезанных от берега рыбаков.