МЧС спасло четырех рыбаков из Ульяновска, терпящих бедствие на льду
В воскресенье, 22 декабря, инспекторы ГИМС спасли четырех рыбаков из Ульяновска, терпящих бедствие на льду. Они не могли добраться до берега из-за промоин.
Инцидент произошел на Волге вблизи города Болгар. В 16.45 спасателям поступило сообщение о терпящих бедствие на льду. С помощью воздушной подушки спасатели добрались до рыбаков и смогли вывезти их на берег.
Рыбаки оказались жителями Ульяновска 1960, 1979, 1967, 1980 г.р. Их передали в руки полицейских, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
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