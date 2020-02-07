Экс-глава «Свея» Аитов просится болеть на волю

Фото: "Реальное время" / Дмитрий Резнов

Как стало известно «Реальному времени», осужденный ВИП-застройщик Казани Рашид Аитов подал в суд ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью. Если его удовлетворят, на свободу экс-главу стройфирмы «Свей» может выйти в ближайшие месяцы.



Напомним, в декабре 2019-го Верховный суд РТ сократил срок посадки Аитова за обман 120 дольщиков с 11 до 10 лет колонии общего режима.

К своему ходатайству Аитов приложил комиссионное заключение медиков ФСИН, которые по результатам обследования и выявили у него букет болезней, входящих в утвержденный правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в исправительных учреждениях.

Подробности — в материале «Реального времени».