МЧС по РТ опубликовало ролик в честь дня рождения огнетушителя: «Ты можешь его себе позволить»

Сегодня, 7 февраля, отмечается день рождения огнетушителя — в этот день был запатентован первый огнетушитель Алана Крея. Накануне в честь этого МЧС по РТ опубликовало специальный ролик.

В видео сравниваются характеристики огнетушителя пожаротушения и спасателя. В ролике говорится, что и тот и другой спасут от пожара. При этом огнетушитель стоит 650 рублей, и он потребует перезарядки только через 2 года, а содержание сотрудника МЧС обходится в 70 тыс. рублей ежемесячно.

«Если нет разницы, зачем платить больше?. Ты можешь его себе позволить», — говорится в ролике.