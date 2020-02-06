В Татарстане построят или реконструируют четыре дороги на 1,1 млрд рублей

ГКУ «Главтатдортранс» объявило четыре тендера на строительство и реконструкцию дорог в Татарстане на общую сумму 1,1 млрд рублей.



Так, на строительство автодороги «Обход села Сарманово» в Сармановском районе Татарстана потратят 311,3 млн рублей. Она должна быть построена до 17 октября 2022 года. На реконструкцию участка автодороги Кукмор — Шемордан в Кукморском районе направят 248,6 млн рублей, здесь работы нужно завершить до 26 сентября 2022 года.

До 17 октября 2022 года должна быть выполнена реконструкция участка автодороги Казань — Оренбург — Алексеевское — Высокий Колок в Алексеевском районе Татарстана, на это выделили 464,9 млн рублей. До 25 октября 2021 года должны отремонтировать участок автодороги Арск — Сиза в Арском районе Татарстана за 65,1 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «СПАРК-Маркетинг».



Ранее сообщалось, что в 2020 году в городских агломерациях Татарстана по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 44 объекта дорожной сети. Общая сумма финансирования на 2020 год в Татарстане составляет 4,555 млрд рублей.