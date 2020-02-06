Суд не отпустил экс-замглавы ФСС под залог в миллион рублей

Сегодня Советский районный суд Казани продлил арест бывшему и.о. управляющего ФСС по РТ Камилю Фатыхову. Он пробудет под стражей до 28 марта 2020, как и ходатайствовало следствие.



Защита обвиняемого ходатайствовала о смене меры пресечения на более мягкую. Также в ходе заседания адвокаты приложили к материалам дела заявление отца Фатыхова о готовности внести залог в 1 млн рублей, если суд изберет данную меру пресечения.



Напомним, Камиль Фатыхов был арестован в декабре прошлого года на два месяца. 2-й отдел Следкома по РТ обвинил его в мошенничестве в особо крупном размере в сфере (13 млн рублей) обеспечения инвалидов средствами реабилитации.