В Казани арестован экс-руководитель Фонда соцстраха в РТ

До 9 февраля в СИЗО отправил накануне Советский райсуд Казани бывшего заместителя управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Камиля Фатыхова. По данным «Реального времени», 2-й отдел Следкома по РТ обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере в сфере обеспечения инвалидов средствами реабилитации. Чиновник же вину не признает.



Уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Претензии возникли к чиновникам ФСС и поставщикам фонда после того, как сотрудники полиции обратили внимание на странности в отчетах, свидетельствующие, что татарстанские инвалиды стали покупать недешевые модели колясок и требовать за них компенсацию. На деле оказалось, что ушлые бизнесмены поставляли нуждающимся недорогие модели, а в подразделение ФСС представляли сведения о дорогих.

Арест Фатыхова «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Советского райсуда Казани. В Следкоме дело пока не комментируют.