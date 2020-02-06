Адвокаты арестованного экс-замруководителя Фонда соцстраха в РТ просят отпустить его под залог
Адвокаты арестованного бывшего заместителя управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Камиля Фатыхова попросили отпустить своего подзащитного под залог 1 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из здания суда.
Адвокаты сообщили, что отец Фатыхова готов предоставить 1 млн рублей в качестве залога в случае избрания судом меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
«Реальное время» следит за развитием событий.
Ранее Советский райсуд Казани отправил в СИЗО бывшего заместителя управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Камиля Фатыхова.
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