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Адвокаты арестованного экс-замруководителя Фонда соцстраха в РТ просят отпустить его под залог

15:26, 06.02.2020
Адвокаты арестованного экс-замруководителя Фонда соцстраха в РТ просят отпустить его под залог

Адвокаты арестованного бывшего заместителя управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Камиля Фатыхова попросили отпустить своего подзащитного под залог 1 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из здания суда.

Адвокаты сообщили, что отец Фатыхова готов предоставить 1 млн рублей в качестве залога в случае избрания судом меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

«Реальное время» следит за развитием событий.

Ранее Советский райсуд Казани отправил в СИЗО бывшего заместителя управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Камиля Фатыхова.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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