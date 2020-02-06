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«Рубин» — «Войводина»: Абильдгор дебютирует за казанцев, Зуев сыграет в обороне

14:27, 06.02.2020
«Рубин» — «Войводина»: Абильдгор дебютирует за казанцев, Зуев сыграет в обороне
Фото: vk.com/fcrk

Стал известен стартовый состав «Рубина» на контрольный матч против сербской «Войводины».

С первых минут на поле появится полузащитник Оливер Абильдгор, для которого эта игра станет дебютной в форме казанцев. Также в основном составе сыграет Александр Зуев. По графике, указанной пресс-службой клуба, хавбек выйдет на левом краю обороны.

Состав «Рубина»:

Ив. Коновалов — Зуев, Сантос, Старфельт, Данченко — Абильдгор, Иг. Коновалов, Кварацхелия, Зурико, Йевтич — Игнатьев.

СпортФутбол Татарстан
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