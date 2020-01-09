В Татарстане браконьеры ради забавы застрелили трех лосей, двух косуль и кабана

В охотничьем хозяйстве «Радуга» в Лаишевском районе инспекторы Комитета РТ по биологическим ресурсам задержали браконьеров, застреливших ради забавы трех лосей, двух косуль и одного кабана. Туши животных обнаружили инспекторы охотхозяйства.

Сообщается, что браконьеры убивали животных ради забавы, так как не собирали все трофеи. На месте убийства они оставили тушу косули и лося, передает пресс-служба ведомства.

Сотрудники охотхозяйства вызвали сотрудников полиции. По горячим следам они вышли к дому одного из подозреваемых — жителя села Зимняя Горка. В его доме были обнаружены туши двух лосей, косули и кабана. Полицейские изъяли три ружья и снегоход.

Инспекторы ведут точный подсчет нанесенного ущерба. Однако уже данные действия называют ущербом в особо крупном размере. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота».

Ранее в Татарстане на территории памятника природы реки Малый Черемшан были задержаны рыбаки-браконьеры.