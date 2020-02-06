В Китае у новорожденного обнаружили коронавирус

В Китае у новорожденного младенца диагностировали коронавирус.

Заболевание было выявлено спустя 30 часов после рождения. Отмечается, что это самый маленький пациент, заразившийся новым вирусом.

Младенец появился на свет в Ухане — в эпицентре распространения нового заболевания. Ранее коронавирус диагностировали его матери. Врачам предстоит выяснить, заразился ли ребенок еще в утробе или после рождения, сообщает BBC.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано 28 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 563 человека скончались, 1153 излечились.

Ранее сообщалось, что китайские эксперты предположили, что источником нового типа коронавируса, распространившегося в Китае, является мясо диких животных.

