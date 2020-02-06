Ученые назвали новый источник китайского коронавируса

Китайские эксперты предположили, что источником нового типа коронавируса, распространившегося в Китае, является мясо диких животных.

По их мнению, вирус передается человеку при его употреблении в пищу.

Эксперты подчеркнули, что источник вируса напрямую связан с незаконной торговлей дикими животными. Китайские СМИ обращают внимание на то, что законам страны этот вопрос регулируется недостаточно жестко, пишет «Интерфакс».

Ранее ученые предположили, что источником вируса 2019-nCoV могла стать летучая мышь. Спустя время специалисты выяснили, что источником коронавируса могут быть съедобные змеи.



Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тысяч, более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тысячи.