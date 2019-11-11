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В Татарстане судили пенсионера, поймавшего всего две рыбы

15:04, 11.11.2019 4
В Татарстане судили пенсионера, поймавшего всего две рыбы
Фото: pixabay.com

В Агрызском районе Татарстана осудили 77-летнего пенсионера за вылов двух рыб. Мужчина осужден по статье «Браконьерство».

Как сообщает прокуратура РТ, вечером 25 июля 2019 года пенсионер отправился порыбачить в акваторию реки Кады, на расстоянии 1 км от села Кадыбаш. Река Када расположена на территории природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения «Агрызский», являющегося особо охраняемой природной территорией. При помощи рыболовной сети он поймал две рыбы, общая стоимость которых составила 1175 рублей.

Свою вину дедушка признал и возместил ущерб. Суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.

Ранее казанские рыбаки подняли проблему доступа к «большой воде» для всего города.

Общество Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 11 ноя
    И это праально! Будет знать, где что делать. Пусть качает нефть или газ за огородами, на миллиарды долларов, залезает в Список Форбса.. Тогда ему ничего не будет, а рыбу будут доставлять хоть каждый день.
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  • Анонимно 11 ноя
    Ну правильно на дедушках и бабушках палки легче рубить, чем с браконьерами бороться.
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  • Анонимно 11 ноя
    Весной слили Волгу, причинив ущерб и угробив рыбы на миллионы долларов. Кто то понес ответственность? Кого то оштрафовали хотя бы? Кто то возместил ущерб?
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  • Анонимно 11 ноя
    Осетров что ли дед поймал? Что за ценные породы рыб водятся в этой речке?
    2 рыбки тянут на 1175 рублей.
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