В Татарстане судили пенсионера, поймавшего всего две рыбы

В Агрызском районе Татарстана осудили 77-летнего пенсионера за вылов двух рыб. Мужчина осужден по статье «Браконьерство».

Как сообщает прокуратура РТ, вечером 25 июля 2019 года пенсионер отправился порыбачить в акваторию реки Кады, на расстоянии 1 км от села Кадыбаш. Река Када расположена на территории природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения «Агрызский», являющегося особо охраняемой природной территорией. При помощи рыболовной сети он поймал две рыбы, общая стоимость которых составила 1175 рублей.

Свою вину дедушка признал и возместил ущерб. Суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.

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