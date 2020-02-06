Кот Виктор похудел и в марте собирается посетить Казань

Фото: Facebook / Михаил Галин

Кот Виктор, которого «Аэрофлот» отказался пускать на борт самолета из-за лишнего веса, похудел и собирается посетить Казань. Путешествие запланировано на март.

«Виктора пригласили на выставку в Казань и на выставку «Кэтсбург» в Москву. Путешествие запланировано на март», — сообщил ТАСС хозяин кота Михаил Галин.

Сколько именно лишнего веса сбросил Виктор, пока неизвестно, животное пока не проходило процедуру взвешивания.

Напомним, что история толстого кота Виктора облетела весь мир. Его не хотели пускать в салон самолета, потому что масса животного превышала положенные 8 килограммов. Находчивый хозяин подменил кота на досмотре более стройной кошкой, а потом все-таки пронес в самолет. Председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов пригласил Виктора и его хозяина Михаила Галина в столицу РТ. Галин сообщил, что они с котом приедут в Казань после того, как Виктор похудеет на 1,5 килограмма.

