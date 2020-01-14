Кот Виктор посетит Казань после того, как сбросит 1,5 килограмма

Фото: Facebook / Михаил Галин

Хозяин кота Виктора Михаил Галин, которому пришлось хитростью пронести кота в самолет, сообщил, что посетит Казань после того, как кот похудеет еще на 1,5 килограмма.

Ранее председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов пригласил Виктора и его хозяина Михаила Галина в столицу РТ. Он сообщил, что всем ведомством переживали его историю.

«Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите не только не «багаж», но и целая история. Мы тут пообщались, самые удобные билеты вам с радостью предоставит татарстанский туроператор, а самое уютное жилье отель «Давыдов», — написал Иванов.

Спустя два месяца Галин ответил на приглашение. Он прокомментировал, что с удовольствием посетил бы Казань, но коту стоит похудеть.

«Думаю, что ему нужно сбросить еще 1,5 кг, чтобы он снова смог летать. Я с большим удовольствием посетил бы Казань, но к вам лететь только с пересадками. Коту тяжело будет, поэтому пока поберегу его. Возможно позже, тем более, как мне сказали, казанское гостеприимство не имеет срока давности», — передает слова Галина kazancat.ru.

Напомним, что история толстого кота Виктора облетела весь мир. Его не хотели пускать в салон самолета, потому что масса животного превышала положенные 8 килограммов. Находчивый хозяин подменил кота на досмотре более стройной кошкой, а потом все-таки пронес в самолет.

