В список казанских организаций, где можно отбывать исправительные работы, добавились винзавод и театр

В Казани расширили список организаций, в которых осужденные могут отбывать уголовное наказание в виде обязательных и исправительных работ. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Так, в перечень вошли муниципальные унитарные предприятия, ИП, ООО, предприятия ЖКХ. Всего в списке оказалось 180 организаций.

Стоит отметить, что в списке, утвержденном в 2014 году, в перечень вошли 46 организаций.

В список вошли муниципальные унитарные предприятия («Городские мосты», «Метроэлектротранс», «ПАТП №2», «ПАТП №4» и др.), акционерные общества (Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», «Татэнерго», «Казанский хлебозавод №3», «Завод «Элекон», завод Vigrosso), предприятия жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальные предприниматели, в перечне также оказался Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М. Джалиля.