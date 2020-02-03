В Татарстане запретили рыбалку на территории заказника «Устье реки Меши»

Фото: Арсений Фавстрицкий

Госкомитет по биоресурсам напоминает жителям Татарстана: рыбалка на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Устье реки Меши» запрещена. Запрет действует с 1 февраля по 15 апреля этого года. Ограничения касаются как промышленного, так и любительского рыболовства.

«В целях профилактики и недопущения правонарушений на территории заказника инспекторами Госкомитета Татарстана по биоресурсам будут проведены регулярные рейды. За несоблюдение режима охраны заказника предусмотрено наказание в соответствии со ст.8.39 КоАП РФ», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Государственный заказник «Устье реки Меши» расположен в Лаишевском районе и является особо охраняемой природной территорией регионального значения. В планах — создать на его территории устойчивую популяцию водных биологических ресурсов и благоприятных условий для их воспроизводства путем проведения комплекса охранных мероприятий.