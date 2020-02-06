Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Ерликайя назвал причину крушения самолета.
По его словам,это произошло из-за плохих погодных условий.
«Из-за плохой погоды самолет не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе», — отметил он.
По словам Ерликая,после того, как самолет пробил ограждение аэропорта, он упал в овраг с высоты примерно 30 — 40 метров, пишет Milliyet.
Напомним, в Стамбуле в аэропорту имени Сабихи Гёкчен самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 52 человека. Всего на борту находились 177 пассажиров.
Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что число госпитализированных в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле выросло до 120 человек.
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