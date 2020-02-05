В Стамбуле самолет при посадке развалился на части, пострадали более 50 человек

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В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. В результате ЧП пострадали 52 человека.

Всего на борту находились 177 пассажиров. Лайнер прилетел из Измира. Предварительной причиной жесткой посадки называют плохие погодные условия, передает телеканал NTV.

Напомним, утром 8 января пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из Тегерана в Киев. Всего на борту было 176 человек, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины. Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что украинский Boeing был сбит в результате попадания ракеты. По его словам, трагедия произошла из-за человеческой ошибки. Также известно, что система противовоздушной обороны Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету и сбила его.